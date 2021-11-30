В России оценили состояние украинской армии

С 2014 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) не совершили скачок в технической оснащенности, но подняли свой боевой дух. Об этом заявил доктор военных наук Константин Сивков, передает РИА Новости.

Он прокомментировал слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о ставшей несравненно сильнее украинской армии и оценил ее состояние. По его словам, с точки зрения военно-технического оснащения оно укрепилось незначительно. В подтверждение этого Сивков указал на эксплуатацию ВСУ старых танков Т-72 и использование стандартов боевой подготовки НАТО, неоднозначно себя зарекомендовавших в боевых действиях в Ираке и Афганистане.

В то же время он подчеркнул, что за семь лет у украинских солдат выросла моральная готовность сражаться. По мнению эксперта, это произошло благодаря тому, что за это время командованию удалось «хорошо промыть мозги» как рядовому составу ВСУ, так и офицерам. При этом Сивков отметил, что симпатизировавшие России военные в этих условиях были отстранены от должностей.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о значительном усилении украинской армии с 2014 года. Он заявил, что теперь она «сможет ответить на удар» России, и призвал к оперативным действиям по «сдерживанию» Москвы.