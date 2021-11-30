Жителей Краснодарского края предупредили о гигантских волнах в портах

Утром в среду, 1 декабря, на Черноморском побережье ожидаются гигантские волны высотой шесть метров, предупредили в главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю.

Экстренное предупреждение из-за огромных волн было объявлено во вторник, 30 ноября. Ожидается, что они настигнут побережье Черного моря на территории Туапсинского района. «В период с 03:00 до 06:00 1 декабря в порту Туапсе ожидается сильный тягун (сильное отбойное течение, способное утянуть в открытое море, — прим. «Ленты.ру»)», — подчеркнули в ведомстве. Синоптики подчеркнули, что будет «зыбь от юго-запада, придут волны высотой до 60 дециметров (шесть метров)».

В целом в регионе порывы ветра будут достигать 35 метров в секунду. Жителей призвали быть осторожными.

Ранее мощная волна накрыла двух россиян, которые позировали на фоне Черного моря в Сочи. На записи видно, как двое туристов фотографируются возле воды, стоя на пирсе. Затем на мужчин внезапно обрушивается волна, и они начинают убегать.