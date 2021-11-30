На Украине сообщили о стрельбе в направлении Нью-Йорка

В штабе ООС сообщили о стрельбе со стороны противника в направлении Нью-Йорка в Донбассе

С начала суток украинские военные зафиксировали одно нарушение режима прекращение огня со стороны противника в Донбассе. Об этом пресс-служба штаба Операции Объединенных сил (ООС) написала на своей странице в Facebook.

В командовании сообщили, что за текущие сутки противник открывал огонь в направлении поселка городского типа Нью-Йорк. По данным штаба ООС, стрельба велась из станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Там также уточнили, что в результате инцидента украинские военнослужащие не пострадали и ответным огнем заставили противника прекратить обстрел.

Ранее в штабе ООС обвинили «российских артиллеристов» в атаке на находящуюся в Донбассе телебашню, с которой осуществляется вещание украинских телеканалов на «временно оккупированную РФ территорию».

