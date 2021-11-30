Спасшего беременную женщину и подростка ветерана МВД захотели наказать

Административное наказание за нанесение побоев грозит проживающему в Геленджике инвалиду и ветерану МВД Дмитрию Акакиеву, спасшего беременную соседку и ее дочь-подростка от избивавшего их мужчины. Об этом сообщает издание KP.RU.

Бывший полицейский Дмитрий Акакиев и его жена Галина вмешались в семейный конфликт, происходивший в одной из квартир их дома. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения отец семейства избивал беременную жену, пока их дочь-подросток бегала по коридорам и звала на помощь.

Сначала защитить соседку хотела Галина, но получила сильный удар по голове, после чего за жену заступился экс-полицейский, имевший инвалидность из-за двух инсультов. «Пока я была с избитой женщиной, мужчина взялся уже за моего мужа. Он бил его ложкой для обуви, лупил об стену (...). Потом сосед потащил Диму на лестницу, швырнул в стену. Но муж его скрутил. Не знаю, откуда у него взялись силы. Я стала держать соседу ноги, чтобы не вырвался», — рассказала Галина.

Сосед Акакиева в итоге получил 15 суток, однако теперь ветерану МВД может грозить штраф за нанесение побоев.

В ожидании решения МВД состояние бывшего полицейского постоянно ухудшается из-за нервного перенапряжения. Жене приходится ставить ему капельницы, облегчающие хронические головные боли.

«Если он причинял телесные повреждения нападавшему, даже при защите, то будет составлен административный протокол по статье "Побои". Защищать можно по-разному: можно отодвигать человека, а можно наносить телесные повреждения. Но сейчас говорить об этом нельзя, работа еще идет», — приводит слова участкового Дмитрия Гафарова KP.RU.

25 ноября Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил к 1,5 годам лишения свободы в колонии-поселении военнослужащего Картабаева, избившего на улице полицейский патруль из-за сделанного ему замечания.