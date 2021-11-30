Российский инфекционист допустил вытеснение дельты штаммом омикрон

Штамм коронавируса омикрон, вероятнее всего, может вытеснить доминирующий в настоящий момент дельта-вариант. Такой сценарий развития пандемии допустил врач-инфекционист Евгений Тимаков в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Тимаков отметил, что новый штамм COVID-19 пока не изучен, поэтому рано поддаваться панике.

«Если мы посмотрим клиническую картину течения заболевания, то увидим, что на данном этапе нет ни одного летального случая после этого вируса», — рассказал Тимаков. Также он добавил, что число госпитализаций пациентов со штаммом омикрон небольшое.

Инфекционист заявил, что коронавирус не уничтожит сам себя в процессе мутаций, а, наоборот, будет становиться более заразным. Тимаков отметил, что если новый штамм распространится во всем мире и вытеснит дельту, то это можно назвать «благоприятным сценарием», так как омикрон-штамм не вызывает серьезного течения болезни.

Ранее главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что новый омикрон-штамм COVID-19, обнаруженный в Южной Африке, ведет себя как «вырожденец». У штамма замечен дисбаланс в генетической системе. Это может говорить, что он не способен вызывать тяжелые заболевания.

Новый штамм коронавируса под кодом B.1.1.529 был выявлен в Южной Африке 11 ноября, единичные случаи также зафиксированы в странах Европы. В ВОЗ признали этот вариант опасным и предупредили, что риск заражения новым штаммом у перенесших COVID-19 может быть выше.