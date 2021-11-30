Раскрыто отношение россиян к миграционному кризису в Белоруссии

Социологический опрос ВЦИОМ раскрыл отношение россиян к миграционному кризису на белорусско-польской границе. Выяснилось, что 44 процента опрошенных считают, что Минск должен помочь беженцам вернуться домой. Результаты опубликованы на сайте центра.

Чаще всего россияне полагают, что в миграционном кризисе скорее виноват Евросоюз — так сказали 36 процентов опрошенных. Еще 22 процента затруднились назвать виновных. 15 процентов считают, что виноваты власти Белоруссии.

При этом ответы различаются по возрастным группам. Так, среди россиян в возрасте 18-24 года 36 процентов винят в кризисе власти Белоруссии, и только 10 процентов — Евросоюз. Среди респондентов от 60 лет и старше, напротив, 7 процентов считают, что виноват Минск, 47 процентов — что ЕС.

На вопрос, как следует поступить властям Белоруссии с мигрантами, 44 процента россиян затруднились ответить. 18 процентов сказали, что их нужно депортировать, 17 процентов — что им нужно помочь и предоставить гуманитарную помощь.

Когда же респондентам предложили несколько вариантов ответа, 44 процента выбрали вариант, что белорусским властям следует помочь мигрантам вернуться домой. 27 процентов согласились с тем, что Минск должен договориться с Польшей о переходе беженцами границы.

На вопрос, как Россия должна поступить в сложившейся ситуации, 32 процента граждан высказали мнение, что не нужно вмешиваться. Почти столько же (31 процент) затруднились с ответом. По 10 процентов россиян полагают, что нужно поддержать Белоруссию или оказать гуманитарную помощь.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей и Литвой обострился 8 ноября. Там собрались несколько тысяч мигрантов с Ближнего Востока, которые пытаются попасть в ЕС. Запад утверждает, что белорусские власти организовали кризис.

