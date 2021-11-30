Благотворительная кампания «Забери друга из приюта» стартовала в Москве

Всероссийская благотворительная кампания «Забери друга из приюта» и одноименный фотопроект торжественно стартовали в «Особняке на Волхонке» в Москве 30 ноября. Героями фотопроекта стали 40 отечественных звезд культуры и спорта: актриса Рената Литвинова, футбольный тренер Леонид Слуцкий, телеведущая Екатерина Андреева, рок-певица Юлия Чичерина, певец Дима Билан и другие, передает ТАСС.

Мероприятие приурочено ко Всемирному дню домашних животных, который отмечается ежегодно 30 ноября. Кампания реализуется по инициативе комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды и запущена в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина о разработке и проведении просветительских программ по вопросам формирования в обществе ответственного отношения к животным. Целью кампании является популяризация гуманного отношения к животным во всех регионах России.

Авторами проекта стали Шаройкина, дизайнер Лана Таккори, директор по СМИ Московского общества защиты животных Ольга Паккина, PR-специалист ряда брендов Mercury Екатерина Копытина.

«Благодаря объединению усилий многих активистов, многих селебрити, известных людей, лидеров мнений, власти, бизнеса, нам сегодня удалось здесь собраться и увидеть все то, что мы здесь видим, — эти прекрасные работы. <...> Несколько месяцев назад мы собрались и договорились, что мы сделаем все, чтобы изменить ситуацию в России», — председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ Елена Шаройкина на церемонии.

Литвинова приняла участие в фотопроекте со своим котом-подкидышем Эркюлем. Экономист и публицист Ирина Хакамада, которая также приняла участие в проекте со своей уличной дворнягой считает, что поддержка бездомных животных — это долг человека.

Актер Леонид Ярмольник, который также принял участие в фотопроекте, считает, что забота о бездомных животных — это вопрос совести. «То, что мы до сих пор не можем цивилизованно решить проблему бездомных животных - это проблема не животных, а людей. Давайте постараемся делом доказать, что у нас есть сердце и совесть. И тогда, я надеюсь, наши дети будут добрее и счастливее нас», — заявил актер.

Телеведущая Елена Летучая поделилась, что рада стать частью такого проекта и считает, что нам необходимо научиться понимать животных.