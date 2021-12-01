«Аэрофлот» станет чаще летать в Варадеро и Канкун

«Аэрофлот» с 20 декабря увеличивает частоту полетов в Канкун (Мексика) и Варадеро (Куба)

«Аэрофлот» с 20 декабря увеличивает частоту полетов в Канкун (Мексика) и Варадеро (Куба). Количество рейсов по обоим популярным туристическим направлениям увеличено до четырех раз в неделю, говорится в сообщении перевозчика.

Рейсы SU154/SU155 Москва — Варадеро — Москва будут выполняться по понедельникам, средам, субботам и воскресеньям.

Рейсы SU158/SU159 Москва — Канкун — Москва будут выполняться по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам.

В авиакомпании также напоминают о необходимости ознакомиться с действующими правилами въезда для пассажиров международных рейсов и об изменениях, связанных с COVID-19.

