В Оренбуржье завели уголовное дело о растрате 98 миллионов рублей

Главу «Центра развития архитектуры» из Оренбуржья обвинили в растрате 98 миллионов рублей

В прокуратуре Оренбургской области возбудили уголовное дело против 34-летнего руководителя «Центра развития архитектуры» Владимира Андрющенко из-за растраты бюджета региона на сумму 98 миллионов рублей. Об этом в среду, 1 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным следствия, Андрющенко, возглавлявший АНО «Центр развития архитектурной деятельности, градостроительства и благоустройства Оренбургской области» (дочернюю структуру министерства архитектуры области), без конкурса заключил договор с московским проектным бюро «Атлас». Исполнитель должен был провести работы по благоустройству территорий в Соль-Илецке, Бузулуке, Бугуруслане и Новотроицке, разработать дизайн-код и мастер-план исторического центра в Оренбурге. Через АНО из бюджета области «Атласу» было отправлено 150 миллионов рублей.

Однако проведенная осенью 2021 года проверка прокуратуры показала, что сумма в контракте была завышена втрое: реальная рыночная стоимость работ составила 52 миллиона рублей.

В отношении Андрющенко завели дело по статье 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями, повлекшее наступление тяжких последствий»). Теперь обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы. Сейчас проводятся обыски по месту жительства и работы бывшего руководителя АНО.