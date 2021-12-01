Россияне отказались расставаться с бумажными деньгами

Среди россиян 47 процентов (52 процента мужчин и 42 процента женщин) отрицательно относятся к идее отказаться от бумажных денег и оставить возможность расплачиваться только банковской картой или онлайн-переводом. Об этом говорится в опросе ВЦИОМ, передает РБК.

Сейчас уже почти половина (45 процентов) россиян готовы расставаться с бумажными деньгами и расплачиваться за покупки и услуги безналичными способами. Менее трети (28 процентов) пользуются в равной степени наличными и безналичными способами оплаты. Еще четверть опрошенных — 26 процентов — предпочтут расплатиться за товары и услуги наличными.

В то же время, 15 процентов опрошенных предпочитают расплачиваться лишь купюрами, а 11 процентов — только безналичными способами. Согласно опросу, бумажными деньгами чаще выбирают граждане в возрасте от 60 лет (46 процентов платят так всегда или в большинстве случаев). Напротив, чаще других безналичные расчеты предпочитает молодежь (56-70 процентов) и россияне в возрасте 35-44 лет (50 процентов).

Другой вопрос касался того, готовы ли россияне отказаться от бумажных денег в случае, если безналичная оплата будет приниматься повсеместно. На этот вопрос 48 процентов опрошенных ответили, что скорее не готовы, (52-56 процентов среди граждан от 35 до 59 лет). Почти столько же россиян — 49 процентов — сказали, что скорее готовы.

Ранее эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский назвал случаи, когда оплата наличными дает ряд преимуществ. По словам эксперта, если россиянин решит купить товар за наличные, а затем его вернет, то возврат средств будет упрощен: обычно это происходит в течение десяти дней, но в случае с наличными деньги вернут сразу.