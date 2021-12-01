Спутники засекли ядерную субмарину КНР с ракетами в Тайваньском проливе

Спутники засекли китайскую ядерную субмарину с баллистическими ракетами в Тайваньском проливе. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на обозревателя Военно-морского института США Х. И. Саттона.

По словам аналитика, опубликовавшего спутниковые снимки, подводная лодка КНР направлялась на север от базы Народно-освободительной армии (НОАК) в Юлине на южном побережье Хайнаня в Южно-Китайском море. Саттон отметил, что это необычно для подлодки типа 094. Он рассказал, что усовершенствованная субмарина ВМС НОАК подобного класса несет баллистические ракеты JL-2 с дальностью около 7000 километров, способные поразить северо-восток США.

В свою очередь военный наблюдатель Энтони Вонг-Тонг подтвердил, что подводная лодка типа 094 была разработана для нацеливания на США. Однако эксперт указал, что переход подобной субмарины в надводном положении лишен смысла, если только это не было сделано для публичных целей.

Отношения США и Китая обострились на фоне конкуренции в Южно-Китайском море. Пекин заявляет, что значительная часть международных вод в Азиатско-Тихоокеанском регионе принадлежит КНР. Речь идет о спорных морских пространствах в районах Тайваня, Филиппин, Вьетнама, Малайзии и других.

30 августа Управление морской безопасности Китая заявило, что все иностранные суда обязаны сообщать о местонахождении при входе в «китайские» территориальные воды. Теперь иностранные корабли обязаны докладывать китайской администрации свой позывной, а также передавать информацию о перевозимых грузах.