Первый канал обвинили в выпуске шоу «Две звезды» без лицензии

Первый канал обвинили в трансляции шоу «Две звезды» без лицензии. В претензионном письме от правообладателя формата Banijay Group говорится, что телеканал выпустил в эфир новый сезон шоу, не получив разрешения на трансляцию, пишут «Ведомости».

Владелец формата шоу «Две звезды» Banijay Group направил генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту претензионное письмо из-за выхода в эфир шестого сезона передачи «Две звезды. Отцы и дети». В нем отмечается, что ни сама Banijay Group, ни владелец исключительной лицензии на производство форматов группы на территории России «ВайТ Медиа» не давали каналу разрешения на использование в новом сезоне формата программы. Первый канал не покупал у правообладателей соответствующую лицензию на трансляцию передачи, говорится в письме.

Ранее с аналогичными претензиями к Первому каналу выступала компания Endemol, владелец формата шоу «Точь-в-точь», которое транслировалось на канале. Тогда Первый канал настаивал на том, что в российском законодательстве нет такого охраняемого объекта авторского права, как формат. Суды нижестоящих инстанций встали на сторону ответчика.

Шоу «Две звезды» — российская адаптация международного формата Stars on Stage, телевизионные права на который по всему миру принадлежат Banijay Group. Первый канал транслировал передачу с 2006 по 2013 год и за это время показал пять сезонов программы. Первые пять сезонов рейтингового шоу «Двух звезд» выходили на канале в прайм-тайм и пользовались популярностью у телезрителей. Новый сезон под названием «Две звезды. Отцы и дети» вышел в эфир 21 ноября 2021 года.