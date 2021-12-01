В России объяснили снижение темпов роста экономики

Активный восстановительный рост российской экономики исчерпал себя еще к осени 2021 года, потому замедление, которое наблюдается сейчас, логично и прогнозируемо, заявил экономист, советник по макроэкономике гендиректора компании «Открытие Инвестиции» Сергей Хестанов. В разговоре с «Лентой.ру» он добавил, что для развивающихся стран рост ниже 3 процентов воспринимается как стагнация.

Всемирный банк снизил прогнозы роста российской экономики до 2,4 процента. Это связано с возможными новыми ограничениями из-за пандемии коронавируса.

Ожидаемая стагнация

Хестанов напомнил, что темпы роста экономики в России последовательно снижались с 2012 года, но заметное падение 2020, связанное с пандемией коронавируса, дало эффект резкого скачка, связанное с изначально низкой базой.

«Поскольку рост измеряется за год, то относительно 2020 года в 2021-м российская экономика, действительно, сильно выросла. Но в 2022 отсчет будет идти от результатов 2021 года, что приведет к замедлению темпов роста. Активный восстановительный рост исчерпал себя уже к осени 2021. Постепенно темпы роста приближаются к потенциальным, которые сейчас составляют около 2 процентов в год», — объяснил экономист.

Он отметил, что, хоть любой рост экономики лучше, чем ее спад, для развивающихся стран рост ниже 3 процентов субъективно воспринимается как стагнация. Впрочем, по мнению эксперта, на данном этапе восстановления после пандемии проблема низких темпов, скорее, вторична.

«Сейчас важнее борьба с пандемией и защита от внешних шоков, таких как скачки цен на сырье, возможные санкции. По мере решения этих задач дойдет дело и до ускорения темпов экономического роста», — заключил Хестанов.

В октябре датский банк Saxo Bank заявил, что Россия находится в опасной близости к стагфляции — ситуации, когда экономический спад сочетается с инфляцией. По мнению аналитиков кредитной организации, улучшить тенденции может увеличение бюджетных расходов, направленных на поддержку беднейшей части населения, и инвестиции в инфраструктуру.