Женщина запретила свекрови видеться с внуками из-за одного факта

Пользовательница Reddit с ником Intelligent_Map1027 рассказала о том, как запретила свекрови видеться с внуками из-за одного факта. По словам женщины, мать ее мужа относится к детям по-разному: если к внуку она никогда не проявляла интереса, то c внучкой старается проводить как можно больше времени.

Автор поста отметила, что воспитывает с мужем двоих детей — двухлетнего сына и двухмесячную дочь. «Моя свекровь не навещала внука в первый год его жизни и даже не звонила, чтобы спросить о его самочувствии. Мы с мужем отправляли ей фотографии нашего сына и последние новости, связанные с ребенком, но она очень редко отвечала на наши сообщения», — пожаловалась пользовательница.

Ситуация изменилась, когда у пары родилась дочь. По словам женщины, свекровь стала часто приходить к ним в гости. Однако все ее внимание было сосредоточено на внучке. «Мой сын пытался поиграть с ней, но она отвечала ему: "Не сейчас, у меня на руках твоя сестра"», — вспомнила она. Также, как отметила рассказчица, мать ее мужа стала приносить подарки для внучки и никогда не делала этого для внука.

После этого рассказчица решила серьезно поговорить со свекровью. Женщина поставила перед ней условие: если она не будет относиться к внукам одинаково, то ей запретят навещать их. Она объяснила, что не хочет, чтобы психика ее сына пострадала из-за бабушки. В ответ мать супруга назвала ее неблагодарной и ушла. На сторону свекрови встали ее близкие родственники. «Мне сказали, что я не должна разделять бабушку и внучку», — написала женщина, уточнив, что не согласна с ними.

В комментариях к посту пользователи посоветовали рассказчице не слушать членов семьи и доверять только себе. «Если вы позволите свекрови продолжать в том же духе, то она испортит жизнь вашим двум детям. Ваши инстинкты верны, несмотря на то, что остальные говорят иначе», — выразил мнение один из юзеров.