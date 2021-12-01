В Госдуме прокомментировали стягивание половины украинской армии в Донбасс

Первый заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по международным делам Алексей Чепа заявил, что своими действиями Украина нарушает условия Минского соглашения. Такой комментарий он дал в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

«Мы категорически обеспокоены тем, что и Украина стягивает войска, и увеличиваются поставки вооружений от ряда западных стран, что участились провокации на границе Украины и республики Донецкая и Луганская», — отметил депутат.

Вместе с тем он выразил обеспокоенность нагнетания обстановки в некоторых странах в том, что это якобы Россия создает конфликтную ситуацию на границе с Украиной. Парламентарий добавил, что российские власти делают все для того, чтобы избежать провокаций.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о стягивании половины украинской армии в зону конфликта в Донбассе. По некоторой информации, численность группировки войск Украины в зоне конфликта уже достигает 125 тысяч человек, отметила она.