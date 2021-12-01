Лещенко наотрез отказался занимать место Градского в шоу «Голос»

Советский и российский эстрадный певец Лев Лещенко рассказал, что никогда бы не согласился занять место умершего коллеги Александра Градского в музыкальном шоу «Голос» на Первом канале, пишет NEWS.ru.

Народный артист РСФСР уточнил, что ему не поступало таких предложений. Он считает нелепой саму мысль о замене наставника в передаче. «Мне не предлагали заменить Александра Градского. А если бы предложили, я никогда бы не занял его место», — наотрез заявил он.

Лещенко был наставником шоу «Голос 60+» на протяжении трех сезонов.

Градский скончался 28 ноября в возрасте 72 лет. Причиной смерти народного артиста России стал инфаркт головного мозга. Музыкант был госпитализирован с инсультом 26 ноября и находился в реанимации. За жизнь певца отчаянно боролись медики, однако спасти его не удалось.

