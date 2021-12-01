Талибы объявили о прекращении столкновений с пограничниками на границе Ирана

Представитель движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) Билал Карими объявил, что столкновения между талибами и иранскими пограничниками в провинции Нимроз на границе Афганистана и Ирана прекратились. Об этом он сообщил телеканалу Tolo News.

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Карими при этом отметил, что в результате боев никто не погиб. Представитель «Талибана» не стал раскрывать причины произошедшего конфликта.

Ранее агентство Aamaj News передавало, что в результате боев с иранскими военными бойцы «Талибана» захватили два иранских КПП. Силы талибов взяли под свой контроль пропускные пункты Дост-Мохаммад и Бала Сиа Чешман. Агентство также сообщило, что бой между иранскими пограничниками и талибами был ожесточенным. На кадрах с места событий видно, как противники применяют артиллерию друг против друга.

Тем не менее с иранской стороны изданию поступили сообщения о том, что новости о захвате двух КПП Ирана талибами — это ложь. Иранские СМИ заявили, что атака талибов была отбита, а КПП снова взяты под контроль Ирана.

