Талибы захватили КПП на границе с Ираном

Aamaj News: талибы с боем взяли два КПП в приграничной с Ираном провинции Нимроз

В результате боев с иранскими военными бойцы «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) захватили два иранских КПП. Об этом сообщило агентство Aamaj News.

Силы талибов взяли под свой контроль пропускные пункты Дост-Мохаммад и Бала Сиа Чешман. Агентство сообщает, что бой между иранскими пограничниками и талибами был ожесточенным. На кадрах с места событий видно, как противники применяют артиллерию друг против друга.

Однако с иранской стороны агентству поступили сообщения о том, что новости о захвате двух КПП Ирана талибами — это ложь. Иранские СМИ заявили, что атака талибов была отбита, а КПП снова взяты под контроль Ирана. По сообщениям Тегерана, на сегодняшний момент конфликт погашен.

Ранее стало известно, что талибы стянули к месту столкновения трофейные американские «Хамви» и другие тяжелые вооружения. Кроме того, утверждается, будто «Талибан» потребовал от жителей приграничных районов покинуть свои дома.

Бой произошел на юго-западе Афганистана, в приграничной с Ираном провинции Нимроз.