Дочь режиссера Гришковца решила судиться из-за недоделок в элитной квартире

Дочь известного театрального режиссера и драматурга Евгения Гришковца оказалась жертвой недобросовестного застройщика. Наталья Гришковец решила подать в суд на девелопера элитной недвижимости из-за обнаруженных в квартире многочисленных недоделок, передает «Московский Комсомолец».

Родственница публициста должна была в марте 2021 года получить ключи от нового жилья рядом с метро «Речной вокзал», но на первой приемке заметила в недвижимости около сотни недостатков, включая отсутствие воды, вентиляции и отопления.

К повторному осмотру квартиры, по словам женщины, девелопер решил только проблему с батареями. Никто из владельцев квартир в жилом комплексе из трех новостроек не смог вовремя заселиться в свои апартаменты — ждали, пока строители устранят недочеты в жилье.

Теперь женщина подала иск в Головинский суд и вместе с другими обманутыми дольщиками пытается добиться выплаты неустойки от строительной компании. Сумму Наталья не назвала, однако отметила, что она ниже указанной в договоре с застройщиком. Тем не менее дочь Гришковца считает, что дольщики имеют право на полную компенсацию ущерба.

Ранее эксперты назвали наиболее распространенные недостатки квартир в новостройках. Таковыми стали неровные стены и полы, трещины, щели в окнах и балконах, а также отсутствие изначально указанных в проектах перегородок.