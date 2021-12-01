Глава ВТБ назвал главные вызовы 2022 года

Президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин назвал основные вызовы 2022 года. «Главный вызов — стабилизация инфляции без избыточного охлаждения экономики. Это, кстати, вызов и для центральных банков во всем мире», — заявил он в кулуарах Инвестиционного форума ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

Более долгосрочные вызовы, по словам Костина, связаны с адаптацией российской экономики к энергопереходу, необходимостью решать демографические проблемы и обеспечивать наличие в стране ключевых передовых технологий. «Здесь два риска: отставание в развитии ключевых технологий и исключение из периметра торговли ключевыми компонентами», — добавил он.

При этом, по словам главы ВТБ, главная возможность заключается в том, чтобы «занять новые ниши, когда мир стремится диверсифицировать производственные и транспортные цепочки, а также найти географии со стабильными условиями ведения бизнеса, в том числе хорошо обеспеченные энергоресурсами по приемлемым ценам».