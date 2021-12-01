Россиянка сравнила Батуми с Анапой и выбрала лучший из курортов

Российская туристка побывала на отдыхе на Черном море в Батуми и Анапе и выбрала лучший курорт — путешественница отдала предпочтение отечественному городу. О своих впечатлениях она рассказала в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Девушка сравнила два курорта по нескольким пунктам. В первую очередь россиянка порассуждала о сложности поездки в Грузию — в Батуми придется добираться самолетом с пересадкой через Турцию. Кроме того, для въезда в страну потребуется загранпаспорт и отрицательный ПЦР-тест. «Чтобы попасть в Анапу, достаточно просто купить авиабилет», — пояснила туристка.

Тем не менее автор блога призналась, что в Анапе летом сложно найти дешевое жилье: стоимость квартир в частном секторе начинается от 2-3 тысяч рублей в сутки. В Батуми девушке удалось снять жилье в 10 минутах ходьбы от моря в разгар сезона за 400 долларов в месяц (около 29 тысяч рублей).

С другой стороны, россиянка отметила, что цены на еду в Грузии с 2020 года выросли вдвое, тогда как в Анапе есть много столовых, в которых можно заказать недорогой комплексный обед. Однако ситуация с ценами на продукты на рынке обратная.

«В Батуми даже в разгар сезона цены на помидоры, персики и черешню не выходили за пределы 100 рублей. В Анапе с этим беда. Местные жители постоянно жалуются, что все лето не могут купить фрукты и овощи по хорошим ценам, потому что продавцы завышают стоимость товаров из-за туристов», — поделилась автор блога.

Чистоту и качество инфраструктуры девушка больше выделила в Анапе. По ее словам, российский город становится все современнее, есть большое количество отелей с системой «все включено». При этом в Батуми больше интересных мест для прогулок и фотографий.

«В Батуми галька, а в Анапе — песок. Вода чище в Батуми. В Анапе же море "цветет" от водорослей, зато пляжи длиннее и шире батумских. А значит, места здесь больше», — оценила состояние пляжей путешественница.

В итоге россиянка присудила победу Анапе. Из 10 пунктов российский курорт выиграл со счетом 7:5.

Ранее в ноябре стало известно, что другая российская туристка отдохнула в Анапе осенью и описала курорт фразой «пахнет, как общественный туалет». Больше всего путешественницу возмутило грязное «цветущее» море, которое не очищают.