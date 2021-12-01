На Украине призвали ликвидировать должность Зеленского

Львовский журналист Дроздов заявил, что украинцы уже никогда не будут уважать президента

Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире Четвертого канала призвал ликвидировать должность президента Украины, которую сейчас занимает Владимир Зеленский. Об этом пишет РИА Новости.

«После того, к чему скатился институт президентства, хочется его ликвидировать. Потому что после этого гопничества Зеленского институция уже настолько десакрализирована и укатана под плинтус», — заявил журналист, добавив, что украинцы уже никогда не будут уважать своего президента.

«У нас на посту президента глубоко злой и обиженный человек, с болезненными амбициями и кричащими слабыми местами», — подчеркнул Дроздов.

Ранее в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) заявили, что видят пропасть между действиями президента Украины Владимира Зеленского и интересами народа. Там отметили, что после проведенного Зеленским пресс-марафона стало ясно, почему власть теряет доверие людей. В партии также указали на «наличие глубокой пропасти» между действиями власти и интересами украинского народа.