На Украине заявили о пропасти между действиями Зеленского и интересами народа

ОПЗЖ: есть пропасть между действиями президента Украины Зеленского и интересами народа

В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) заявили, что видят пропасть между действиями президента Украины Владимира Зеленского и интересами народа. Заявление опубликовано на сайте партии.

В сообщении сказано, что после проведенного Зеленским пресс-марафона стало ясно, почему власть теряет доверие людей. В партии отметили «наличие глубокой пропасти» между действиями власти и интересами украинского народа.

«Граждане хотели услышать от президента внятные ответы на то, как будет преодолен энергетический кризис, побеждена инфляция, когда в Украину вернется мир. Вместо этого страна увидела политический балаган, построенный на угрозах, давлении и манипуляциях», — говорится в тексте.

Также в партии отметили, что Зеленский демонстрировал удовлетворение своими решениями и действиями его команды. Кроме того, согласно заявлению, настроения украинского президента не портит «ни рост цен и тарифов, ни веерные отключения электроэнергии, ни рекордная безработица и нищета людей». Единственное, что волнует лидера страны и его команду — как удержаться у власти, подчеркнули в ОПЗЖ.

Ранее 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский на пресс-марафоне заявил, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины превратился из пассивного органа в мощный инструмент по борьбе с угрозами национальной безопасности страны. Также он назвал попавших под санкции Совбеза украинцев нелюдями.