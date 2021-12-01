Бывшего заместителя мэра Магнитогорска задержали за получение взяток

В Магнитогорске Челябинской области бывшего заместителя главы города 42-летнего Валерия Измалкова задержали за получение взяток в обмен на передачу в частную собственность муниципальной земли. Об этом в среду, 1 декабря, сообщило издание Znak.com.

По данным издания, Измалков в 2017 году за денежное вознаграждение передал государственную землю в собственность частному лицу. На экс-заммэра возбудили уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом за незаконные действия»). Следствие ходатайствует об аресте подозреваемого и помещении его в СИЗО.

Валерий Измалков с апреля 2009 по октябрь 2019 года занимал должность вице-мэра по имущественным вопросам. До этого с 2005 года он занимал должность начальника правового управления администрации Магнитогорска.