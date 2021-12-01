Польша обвинила Белоруссию в обстреле границы из пневматического оружия

Министерство обороны Польши заявило, что осветительные мачты на границе обстреляли с территории Белоруссии из пневматического оружия. Для разбирательства будет вызван белорусский военный атташе. Об этом говорится в сообщении польского ведомства в Twitter.

В Минобороны добавили, что в результате фары на мачтах оказались полностью разрушены.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак назвал произошедшее провокацией со стороны белорусских властей.

Ситуация на границе обострилась в связи с многотысячным скоплением мигрантов, которые пытаются прорваться в Европейский союз. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны. В разразившемся кризисе обвиняют белорусские власти, в частности, — президента Александра Лукашенко.