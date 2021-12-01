Мишустин упрекнул смеявшихся во время выступления Грефа губернаторов

Премьер-министр России Михаил Мишустин упрекнул губернаторов, которые смеялись во время выступления главы Сбера Германа Грефа. Об этом пишет РИА Новости.

Председатель правительства увидел, как «хихикали» два губернатора. «Вот извините за это слово. Но я так и скажу», — уточнил Мишустин.

До этого выступал глава Сбера, который предлагал решения для представителей бизнеса, сказал, что «просто делать сложные вещи, и сложно делать простые вещи».

Отмечается, что в заседании принимали участие губернатор Новгородской области Андрей Никитин, а также глава Калининградской области Антон Алиханов.

Ранее Михаил Мишустин сделал замечание коллегам из Киргизии в рамках заседания Евразийского межправсовета в Ереване. Он попросил не мешать его выступлению. Премьер-министр объявлял, что Россия выдвинула Москву кандидатом на право проведения Всемирной универсальной выставки EXPO в 2030 году.