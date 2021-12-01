Москвичей предупредили о наступлении 10-градусных морозов

Температура воздуха в Москве в ночь с 1 на 2 декабря опустится до минус 10 градусов. Такое предупреждение о морозе жителям столицы сделал метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что в Подмосковье термометры в ночные часы покажут до минус 11 градусов.

Тишковец связал резкое похолодание с одновременным воздействием радиационного выхолаживания земли и адвекцией более студеного воздуха.

Метеоролог допустил, что горожане почувствуют холод с большей силой. «Из-за высокой относительной влажности сработает "балтийский синдром" — в ощущениях будет казаться, что температура окружающего воздуха на 3-4 градуса холоднее, чем на самом деле», — объяснил он.

Тишковец рекомендовал жителям Москвы теплее одеваться в мороз.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о первой зимней метели в Москве. Он добавил, что похолодание от 8 до 11 градусов мороза прогнозируется в столице с воскресенья, 5 декабря.