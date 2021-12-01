Ценам на нефть предсказали взлет до 125 долларов

Аналитики JPMorgan предсказали, что в 2022 году цена на нефть может взлететь до 125 долларов за баррель. Об этом сообщает OilPrice.com.

По прогнозам экспертов, к 2023-му стоимость барреля может вырасти до 150 долларов на фоне ограничений возможностей ОПЕК по добыче. Команда экспертов под руководством Кристиана Малека констатировала, что ОПЕК+ не застрахован от последствий недостаточного инвестирования. «По нашим оценкам, "истинные" резервные мощности ОПЕК в 2022 году будут примерно на 2 миллиона баррелей в день (43 процента) ниже консенсусной оценки в 4,8 миллиона», — говорится в сообщении.

За ноябрь мировые цены на нефть рухнули на 20 процентов. По итогам 30 ноября стоимость февральских фьючерсов на Brent составила 69,6 доллара за баррель, а январские WTI достигли 66,18 доллара. Нефть марки Brent подешевела на 17 процентов, а WTI — на 20 процентов. Стоимость нефти рекордно упала за последние полтора года: в марте 2020 года она обвалилась более чем на 50 процентов. Эксперты предполагают, что котировки рухнули из-за нового омикрон-штамма коронавируса.