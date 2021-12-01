Фильм тюменской документалистки наградили на международном фестивале в Москве

Фильм «Неизвестный Ершов» тюменской документалистки Ларисы Соловьевой наградили на международном фестивале в Москве. Об этом сообщает информационное агентство «Тюменская линия».

Лента получила специальный диплом на XXVI международном фестивале кинофильмов и телепрограмм «Радонеж». Создательница ленты рассказала, что работает на телеканале «Тюменское время», где запущен цикл документальных проектов о регионе и создававших его людях.

«Кто, если не мы, заявим о земляках прошлого и наших современниках? При создании фильма про [поэта и прозаика] Петра Ершова съемочной группе помогли прекрасные сотрудники Ишимского музейного комплекса, которые предоставили невероятно полные материалы и документы о сказочнике», — сказала Соловьева.

Она добавила, что при работе также была задействована труппа ишимского театра, которая помогла воссоздать на экране обряд продажи младенца. Съемки проходили не только в Тюмени, но в Санкт-Петербурге и Тобольске. При этом в фильме было объединено видео и мультипликация.

Лариса Соловьева заявила, что съемки длились всего две недели, но на постпродакшн ушло почти полгода. Документалистка отправила заявку на участие в фестивале почти в последний день и не ожидала награды, так как ее работа не совсем соответствовала тематике конкурса.