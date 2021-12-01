Экс-депутат Верховной Рады рассказал о возможном госперевороте на Украине

Слухи о госперевороте и введении режима военного положения нужны были президенту Украины Владимиру Зеленскому для самопиара, поднятия собственного рейтинга, а также для создания иллюзии контроля над ситуацией, считает бывший депутат Верховной Рады Александр Журавко. В разговоре с «Лентой.ру» он добавил, что никакого переворота в стране не случится, пока этого не захотят западные партнеры.

Ранее Зеленский заявлял, что ему доложили о готовящемся госперевороте, который якобы должен был случиться 1 декабря. Также ходили слухи о возможном вводе режима военного положения в тот же день. Но, по мнению Журавко, все это не более чем искусственное нагнетание истерии в обществе.

Работа на опережение

«Никакого переворота и не могло случиться. Он состоялся бы только в случае, дай западные партнеры на это добро, — отметил политик. — Зеленский, делая такое заявление, преследовал две цели: поднять свой рейтинг, показать, как он держит все под контролем, и второе — нагнетание истерии, чтобы не допустить уже реальной попытки к свержению. Сработал на опережение. Но надо понимать, что все еще впереди, президент уже дал понять, что силовой сценарий конфликта с Россией неизбежен, так что дальнейшее развитие событий предугадать трудно».

Журавко уверен, что Зеленского отчасти загоняют в угол, пугая возможным свержением и принуждая к конфликту с Россией. Политик, по его словам, очень испуган происходящим и сделает все для того, чтобы сохранить власть.

«Он был очень испуган собственным заявлением о госперевороте, он испуган конфликтом с Россией. Испуган всем. Но надо понимать, что этот человечек, загнанный в угол, этот наполеончик все еще способен на поступки. От него можно ждать любых провокаций как в сторону Донбасса, так, кстати, и в сторону Крыма для того, чтобы создать повод для начала конфликта», — считает Журавко.

Политик предположил, что провокации в адрес Крыма могут быть совершенно разного рода: это и отправка диверсионных отрядов, и прохождение военных судов по акватории полуострова.

«Не исключаю, что и ракета какая-нибудь может вылететь, — добавил он. — Зеленского сейчас раздирают противоречия: и силой все хочется отобрать, и с Путиным встретиться тоже хочется. Но нужно определяться. Сейчас я вижу, что все идет именно к силовому сценарию, и рано или поздно этот нарыв может лопнуть».