В России выявили 32 837 случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 32 837 новых случаев COVID-19. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии в стране составило 9 9 669 718. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в среду, 1 декабря.

32 837 новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Днем ранее в стране зафиксировали 32 648 заражений. Коэффициент распространения вируса снизился до 0,98.

Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Москве (2757), Санкт-Петербурге (2419) и в Московской области (2008). Меньше всего — в Чукотском автономном округе (4 случаев), Ненецком автономном округе (9 случаев) и в Республике Калмыкии (27 случаев).

За сутки скончались 1 226 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии умерли 276 419 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 35 679, общий — 8 364 932.

По данным на 29 ноября, коллективный иммунитет к коронавирусу в России достиг 51,8 процента. Двумя компонентами вакцины от COVID-19 привито 60 795 702 россиян.