Россияне приготовились брать кредиты на празднование Нового года

Каждый десятый россиянин (11 процентов) готов взять кредит перед Новым годом, чтобы хорошо отметить праздники. Однако большинство (89 процентов) подобной возможности для себя не рассматривают. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Работа.ру», выдержки из него приводит ТАСС.

Из тех, кто готов занять деньги, 38 процентов хотели бы взять 50 тысяч рублей, а 25 процентов — до 100 тысяч, еще 6 процентов рассказали о готовности взять у банка больше 150 тысяч рублей. 7 процентов готовы взять в кредит до 200 тысяч рублей, а 5 процентов — до 250 тысяч рублей. Свыше этой суммы на новогодние праздники готовы взять в кредит 19 процентов респондентов.

Говоря о тратах, участники исследования признались, что пустили бы деньги на покупку подарков (56 процентов), угощения для праздничного стола (36 процентов) и путешествия (23 процента). Кроме того, 15 процентов респондентов сообщили, что потратили бы деньги на новогодние развлечения, а 8 процентов — на занятия зимними видами спорта. Исследование проводилось в ноябре, в нем приняли участие 5 тысяч россиян из всех регионов страны.

В конце ноября в Госдуме в третьем чтении приняли законопроект, который позволит Центробанку России вводить макропруденциальные лимиты для банков и микрофинансовых организаций при выдаче кредитов и займов. Иными словами, регулятор сможет вводить ограничения, устанавливая для кредитных организаций максимально допустимую долю отдельных видов продуктов: в частности, необеспеченных потребительских кредитов и займов. Исключение сделают для кредитов на образование и кредитов инвалидам на приобретение средств реабилитации и лечение. Положения закона начнут действовать с 1 января.