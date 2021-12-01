Россиянам рассказали о сроках адаптации вакцин к новому омикрон-штамму

Биотехнолог Красильников: на конструкцию антигена в вакцинах может уйти до 10 дней

Если выяснится, что антитела бессильны против нового омикрон-штамма, потребуется вводить в существующие вакцины против COVID-19 новый антиген. Генеральный директор компании «Развитие биотехнологий» Игорь Красильников заявил, что такая процедура может занять около 10 дней. Своим прогнозом биотехнолог поделился с россиянами в эфире радио «Комсомольская правда».

Специалист пояснил, что сперва ученым необходимо установить, могут ли антитела, вырабатывающиеся после прививки от коронавируса, нейтрализовать омикрон-штамм. По словам Красильникова, это быстрая процедура.

«Есть лабораторные методы, которые покажут, работает ли эта схема», — уточнил он.

Тем не менее Красильников уверен, что на разработку вакцины и ее ввод в гражданский оборот потребуется куда больше времени, чем на конструкцию антигена.

Ранее врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков сообщил, что новый омикрон-штамм коронавируса опасен не только для пожилых, но и для детей.

Новый штамм COVID-19 под кодом B.1.1.529 выявили в Южной Африке 11 ноября, единичные случаи также зафиксированы в Японии, Канаде, Испании, Швеции, Египте, Австрии и других странах. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что случаев инфицирования новым штаммом в России не зарегистрировано.