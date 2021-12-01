90-килограммовая девушка раскрыла секрет похудения на 32 килограмма

Жительница индийского города Вадодара, штат Гуджарат, сбросила 32 килограмма за 11 месяцев и раскрыла секрет похудения. Ее историю публикует Times of India.

26-летняя Прачи Залани рассказала, что долгое время боролась с синдромом поликистозных яичников. Несмотря на то, что индианка принимала необходимые лекарства, заболевание сказывалось на ее самочувствии и состоянии тела — она продолжала набирать вес. После начала пандемии ситуация усугубилась — Залани стала весить 90 килограммов, поняла, что так дальше продолжаться не может, и решила кардинально изменить образ жизни и добиться фигуры мечты с помощью правильного питания.

Девушка составила индивидуальный план питания и начала ему следовать. На завтрак она съедала омлет или яичницу и вареные яйца со сливочным маслом или сыром. Также она выпивала кокосовую воду или ела арбуз. В обеденном меню были злаковые лепешки, овощной салат, творог или йогурт. На ужин Залани съедала бобовые, а на десерт — шарики из фиников и темного шоколада.

Со временем к правильному питанию индианка добавила домашние высокоинтенсивные интервальные кардиотренировки. Перед занятиями она ничего не ела, а после перекусывала продуктами с высоким содержанием белка.

Тем, кто хочет похудеть, Залани посоветовала не рассчитывать на диеты и создать индивидуальный план питания, учитывающий особенности организма. По ее словам, это единственный эффективный в долгосрочной перспективе подход.

Ранее сообщалось, что жительница индийского города Бангалор, штат Карнатака, за полтора года похудела на 26 килограммов. Чтобы сбросить вес, она заручилась помощью матери, подобрала хорошую диету и начала заниматься спортом.