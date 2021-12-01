Два человека погибли из-за устроенной 22-летним россиянином поножовщины

В Ленинградской области задержан устроивший поножовщину и подозреваемый в двойном убийстве 22-летний россиянин. Об этом в среду, 1 декабря, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, трагедия произошла в одной из квартир города Красное Село. Юноша, употребивший наркотические вещества, накинулся с ножом на находившихся в комнате людей. На месте погибла 49-летняя женщина по имени Зульфия и 24-летний мужчина по имени Иван. Еще один молодой человек, сын Зульфии, получил опасное ножевое ранение, прибывшим медикам удалось его спасти, потерпевший в тяжелом состоянии в больнице.

Злоумышленник сбежал через окно первого этажа и скрылся, несмотря на попытки свидетелей задержать его. В результате молодого человека заметили патрульные, опознавшие его по ориентировке, и задержали подозреваемого. В настоящее время с ним проводятся следственные действия.