Япония сделала представление США из-за сброса топлива у жилых районов

Япония сделала представление США из-за аварийного сброса топлива с американского истребителя F-16 недалеко от жилых районов страны. Об этом заявил генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно, передает РИА Новости.

«Вчера американский истребитель F-16, приписанный к базе Мисава, в результате неких сбоев совершил аварийную посадку в аэропорту Аомори», — рассказал политик. По его словам, для выполнения посадки самолет сбросил два топливных бака. Генсек призвал Вашингтон расследовать причины происшествия, чтобы не допустить его повторения.

Мацуно отметил, что один из баков обнаружили в районе поселка Фукаура, а второй все еще не найден. Он подчеркнул, что информации о пострадавших не поступало. «Подобные происшествия вызывают беспокойство у местного населения и не должны иметь места», — указал генсек кабмина.

Ранее данные переписи граждан показали, что население Японии с 2015 по 2020 год сократилось почти на миллион человек. На октябрь 2020 года население Японии составило 126,14 миллиона человек. Это на 949 тысяч меньше, чем в 2015 году. В стране также сократился средний размер семьи — на данный момент он составляет 2,27 человека.