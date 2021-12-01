ДТП с участием грузовика Росгвардии в Ленобласти занялась военная прокуратура

Военная прокуратура занялась проверкой ДТП в Ленинградской области, в котором 14 курсантов Росгвардии попали в аварию по дороге на учения. Об этом «Ленте.ру» в среду, 1 декабря, сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло во вторник, 30 ноября — автомобиль «Урал» съехал с дороги в районе поселка Княжево и врезался в дерево. 14 пассажиров — курсанты — получили ссадины и ушибы. От госпитализации все они отказались, медицинская помощь была оказана на месте.

Военным прокурорам предстоит дать оценку соблюдению правил безопасности дорожного движения, а также правил перевозки личного состава автомобильным транспортом.

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