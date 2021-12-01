Племянник высокопоставленного сотрудника «Роскосмоса» исчез после вечеринки

В Ногинске после вечеринки за городом пропал 17-летний студент, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным источников, пропавший является племянником главного эксперта «Роскосмоса».

Инцидент произошел в субботу, 27 ноября. Компания молодых людей решила отметить день рождения одного из друзей. В разгар веселья 17-летнего студента потеряли из виду, а когда обнаружили его пропажу, стали звонить по телефону.

Парень сказал, что находится на территории СНТ, где проходила вечеринка, и добавил, что обиделся на друзей за то, что заметили его отсутствие только спустя полтора часа. Он пообещал скоро вернуться, но так и не пришел. Не появился он и у себя дома.

По данным Telegram-канала, последний раз исчезнувший звонил своему другу, которого не было на вечеринке. Он заявил, что скоро придет к нему домой, но не объяснил зачем. Друг решил подождать его около подъезда, так как речь парня показалась ему несвязной. Однако пропавший так и не явился.

Еще в одном телефонном разговоре исчезнувший признался, что потерялся, замерз, разбил стекло и порезал руку. Он отправил своему другу геолокацию, на которой он отмечался рядом с тем же СНТ в лесу.

Ранее в Пермском крае волонтеры начали поиски двух пропавших школьников. По данным региональной прокуратуры, мальчикам десять и тринадцать лет.