В НАТО договорились избегать эскалации на российско-украинской границе

Главы МИД стран НАТО заявили о необходимости избегать эскалации между Россией и Украиной

Главы МИД стран НАТО договорились о необходимости избегать эскалации на российско-украинской границе. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

«Министры четко дали понять, что любое будущее вторжение или агрессия по отношению к Украине будет иметь высокую цену, экономические и политические последствия для России», — заявил председатель НАТО.

Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен и генсек НАТО Столтенберг обсудили сотрудничество в вопросах поддержки Украины против «российской агрессии» и контроля над вооружениями. Кроме того, стороны рассмотрели подготовку новой стратегической концепции НАТО, контроля над вооружениями и региональной безопасности.

