Россиянин отсудил деньги за «унизительное положение» в отделе МВД

Петербуржец отсудил у МВД 39 тысяч рублей за четыре часа, проведенные в отделе без штанов

В Санкт-Петербурге суд взыскал с МВД России 39 тысяч рублей за то, что сотрудники полиции заставили задержанного россиянина сидеть в отделе без штанов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города в среду, 1 декабря.

Установлено, что петербуржца задержали 27 января 2021 года. На нем были спортивные штаны с вшитым шнурком. В отделе полицейские потребовали их снять. Мужчину отпустили через 4,5 часа. Все это время, как отметили в суде, он провел в «весьма унизительном положении, без штанов».

Россиянин оценил свои убытки в 55 тысяч рублей, а моральный вред — в миллион рублей. Суд частично удовлетворил его требования, взыскав с ведомства 35 тысяч рублей, потраченных петербуржцем на адвоката, и госпошлину в более чем две тысячи рублей. Моральный вред, по оценкам суда, также составил две тысячи рублей.