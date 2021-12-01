Бали превратился в остров-призрак

За девять месяцев 2021 года Бали посетило 43 иностранных туриста

Популярный индонезийский остров Бали опустел без туристов — за девять месяцев 2021 года остров посетило лишь 43 иностранных путешественника, по сравнению с 6,3 миллионами за тот же период 2019 года. Об этом пишет Daily Mail.

Так, деревни и населенные пункты острова, которые когда-то находились под тяжестью чрезмерной туристической нагрузки, превратились в города-призраки — местные предприниматели изо всех сил пытаются «удержаться на плаву», так как поток иностранных путешественников не может восстановиться в течение последних лет.

Отмечается, что за последнее десятилетие Бали стал одним из самых популярных туристических направлений в мире среди австралийцев, европейцев, выходцев из Северной и Южной Америки и жителей других азиатских стран. С 2000 по 2019 год количество прибывающих иностранных туристов увеличилось в четыре раза и превысило численность местного населения (около четырех миллионов человек).

Предприниматели стали активно развивать гостиничный и ресторанный бизнес, полагаясь на большой поток путешественников, — около 50 процентов экономики Бали зависит от туризма. Однако в начале 2020 года картина резко изменилась — из-за пандемии и строгих правила въезда численность туристов резко упала.

Губернатор Бали Ваян Костер призвал сделать остров менее зависимым от туризма. «Развитие туризма было направлено в неправильном направлении и не принесло пользы другим секторам экономики», — отметил он.

Ранее в ноябре сообщалось, что власти Индонезии смягчили антиковидные ограничения для привитых иностранных путешественников. Согласно нововведениям, по прибытии в страну вакцинированные туристы обязаны пройти трехдневный обязательный карантин (ранее срок изоляции составлял пять дней).