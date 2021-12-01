Лукашенко назвал Зеленского совершенно случайным человеком в политике

Президент Украины Владимир Зеленский является совершенно случайным человеком в политике. Таковым его назвал глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе интервью РИА Новости.

«Володя Зеленский сегодня оказался совершенно случайным человеком, хотя он глава государства», — отметил белорусский лидер.

Аналогичное мнение Лукашенко высказал и о бывшем секретаре Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александре Турчинове, с которым встречался перед началом конфликта в Донбассе. «Я его хорошо знал, и мы с ним встречались в тот момент... Ну, какой он политик? Он просто человек, случайно попавший в эту заварушку», — заявил президент Белоруссии.

Ранее Лукашенко, комментируя отношения с украинским лидером, отмечал, что «не держит зла на Володю Зеленского». «Но с колена я бы с ним не здоровался», — пояснял политик. Также он призывал президента Украины научиться «вести себя дипломатично».

