В армии России создали несколько сетецентрических соединений

Несколько соединений, способных вести масштабные сетецентрические операции, созданы в Вооруженных силах (ВС) России. Об этом РИА Новости рассказали информированные источники в армии.

«К настоящему времени уже несколько соединений получили полноценный комплект единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ), созданной концерном “Созвездие“», — рассказал источник агентства. По его словам, этот комплект позволит объединить в разведывательно-ударной системе командование соединения, средства разведки, бронетехнику, артиллерию, средства ПВО, беспилотники, а также подразделения личного состава за счет комплексов «Стрелец» и экипировки «Ратник».

По словам другого источника, терминалы ЕСУ ТЗ, которые установили на вооружение, военную и специальную технику позволят проводить сетецентрические операции. При этом они смогут обмениваться данными между боевыми единицами в режиме времени, близком к реальному. Также собеседник агентства уточнил, что недавно комплектом ЕСУ ТЗ была оснащена Висленская дивизия.

Ранее сообщалось, что российские военные ученые из Общевойсковой академии Вооруженных сил создают новый комплекс защиты критически важных объектов инфраструктуры от атак дронов. Инженеры разработали электризуемое заграждение в форме двух куполов, способное уничтожать беспилотники.