Назван список стран с введенными для туристов ограничениями из-за омикрон-штамма

Россиянам напомнили действующие правила въезда в зарубежные страны. Список государств, которые ужесточили условия прибытия для туристов из-за предотвращения распространения нового омикрон-штамма, назвали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) на своем сайте.

Отмечается, что ограничения в связи с угрозой распространения нового штамма практически не повлияют на выездной турпоток отечественных туристов. Например, полностью закрытые страны — Израиль и Япония — не принимали россиян и до нововведений, а Марокко приостановило прямое авиасообщение с Россией еще 5 октября.

В основном ограничения касаются лишь тех туристов, кто был в странах юга Африки — им запретили въезд такие государства, как Ангола, Австралия, Бразилия, Гонконг, Германия, Египет, Индонезия, Италия, Казахстан, Канада, Кипр, Кувейт, Мальдивы, Мальта, Новая Зеландия, ОАЭ, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Сингапур, Таиланд, Турция, Франция и Шри-Ланка.

Тем не менее Аргентина, Великобритания, Дания, Индия, Ирландия, Испания, Нидерланды, Польша, Руанда, Фиджи принимают туристов, которые недавно были в ряде африканских стран, однако обязывают их проходить обязательный карантин по прибытии. В некоторых случаях такие исключения касаются только резидентов этих государств.

Ранее, в ноябре, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила, что полный запрет международных полетов не сможет остановить распространение COVID-19. Отмечалось, что странам необходимо продолжать применять основанный на свидетельствах и оценке риска подход при осуществлении мер, которые касаются поездок, в соответствии с международными медико-санитарными правилами.