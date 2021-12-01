Белоруссия ответила на обвинения в стрельбе из пневматического оружия на границе

Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии ответил на обвинения в стрельбе из пневматического оружия по осветительным мачтам на границе. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«Сообщение, размещенное 1 декабря в Twitter министерства обороны Польши, является не более чем провокацией. Вероятно, польскую сторону не устраивает относительное затишье, и сейчас она нацелена на дальнейшую эскалацию напряженности на границе», — заявили в ГПК.

В погранкомитете подчеркнули, что лучшие образцы пневматического оружия обеспечивают точность максимум на дистанциях до 70 метров.

«На указанном Польшей участке расстояние от границы до польских осветительных мачт превышает дистанцию, на которой можно произвести прицельный выстрел из пневматического оружия, что наряду с бессмысленностью подобных действий делает невозможным их повреждение с территории Беларуси», — сказано в сообщении.

ГПК также утверждает, что белорусские пограничные наряды несут службу только с боевым оружием.

«Польша целенаправленно распространяет фейковую информацию, чтобы скрыть от общественности реальную картину происходящих на границе событий и оправдать свои незаконные действия», — заключили в ведомстве.

Ранее Минобороны Польши заявило, что осветительные мачты на границе обстреляли с территории Белоруссии из пневматического оружия. Фары на них оказались полностью разрушены. Для разбирательства будет вызван белорусский военный атташе.