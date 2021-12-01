В США рассказали о приближении страны к новой войне

American Conservative: США готовы к войне с РФ не лучше, чем к нападению на Перл-Харбор

Предупреждение о подготовке Китая к вторжению на Тайвань, попытка США ограничить стремление КНР к «военной гегемонии» и обсуждение поддержки Украины против «российской агрессии» свидетельствует о приближении Вашингтона к новой войне. Полковник в отставке, старший научный сотрудник журнала, издаваемого Американским институтом идей, The American Conservative Дуглас Макгрегор оценил готовность Соединенных Штатов к войне с Россией и КНР.

По словам автора статьи, американским гражданам стоит прислушаться к заявлениям политиков и генералов касательно применения военной силы против Пекина и Москвы. Макгрегор подчеркивает, что это потребует от США задействования и своих, и союзных наземных, воздушных и морских сил.

«Однако американцы готовы к этой миссии не лучше, чем к нападению на Перл-Харбор», — указал полковник.

Макгрегор обратил внимание, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе из союзников США только Япония восстановила часть своей военной мощи. Однако, по его мнению, присоединение Токио к гипотетической войне против России и Китая — это «что-то фантастическое», так как страны Азии хотят выстраивать с Пекином диалог, а не вести региональную войну.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Они обсудили значимость продолжения консультаций и единства альянса по разным вопросам, включая поддержку Украины против агрессии со стороны России.