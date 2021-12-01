В НАТО опровергли заявления о планах по размещению ядерного оружия в Европе

Генсек НАТО Столтенберг: ядерное оружие не будет размещаться в странах, где его сейчас нет

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг опроверг заявления о том, что у альянса есть планы по размещению ядерного оружия в новых странах Европы. Об этом пишет РИА Новости.

«У нас нет планов размещать ядерное оружие в других странах помимо тех, в которых оно уже размещено в рамках политики сдерживания в течение многих лет», — заявил Столтенберг.

Таким образом он прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который призвал Россию разместить в его стране ядерное оружие, если НАТО разместит боеголовки в Польше. Таким образом, он заверил, что ядерного оружия не будет в странах, где его нет сейчас.

Ранее Лукашенко предупредил, что в случае появления боеголовок НАТО в Польше, Белоруссия будет готова предоставить свою территорию для размещения российского стратегического вооружения. Он также отметил, что на белорусской территории сохраняются «сараи» для хранения боеголовок.