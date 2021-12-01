Россиянина осудили на 19 лет за убийство жены и кошки на глазах у троих детей

В Забайкальском крае суд вынес приговор жителю поселка Новопавловка 40-летнему Сергею Воронину, он получил 19 лет колонии строгого режима за убийство жены и кошки в присутствии троих детей. Об этом в среду, 1 декабря, «Ленте.ру» сообщил представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Егор Марков.

Мужчина признан виновным по статьям 105 («Убийство с особой жестокостью»), 245 («Жестокое обращение с животным, повлекшим его гибель») и 119 («Угроза убийством») УК РФ. Суд назначил три миллиона рублей компенсации сестре убитой.

По данным следствия, 25 декабря 2020 года Воронин в состоянии алкогольного опьянения поссорился с женой, избил ее ногами и пообещал убить. Чтобы его слова звучали убедительнее, он задушил кошку на глазах у нее и троих несовершеннолетних детей. Через несколько часов глава семьи снова напал на супругу и задушил ее электрическим проводом. После этого он заставил десятилетнюю дочь оттащить тело матери на веранду, а затем пригрозил ей убийством, если она расскажет кому-нибудь о случившемся.

Судебная экспертиза признала его вменяемым. На процессе он заявил, что был слишком пьян и не помнит убийства. Сестра погибшей взяла под опеку троих детей Ворониных: девочек 12 и 10 лет, а также мальчика 5 лет. С ними работают психологи.