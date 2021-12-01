В российском регионе завуч сбила школьницу и вместо больницы катала ее по городу

В Иркутской области завуч сбила 14-летнюю ученицу и час каталась с ней по городу

В российском регионе учительница сбила 14-летнюю ученицу с инвалидностью. Вместо поездки в больницу завуч поместила пострадавшую в бессознательном состоянии в салон и час каталась по городу, сообщает Telegram-канал Mash.

Девочка попала под машину в Иркутской области по пути в художественную школу. Сбившая ее завуч одного из местных учебных заведений не стала вызывать скорую помощь или ДПС. Женщина катала ее по городу, пока школьница не пришла в сознание. По приезде на занятия ей стало плохо.

Как пишет Mash, 14-летняя Ангелина страдает от аутоиммунного заболевания, и совсем недавно вышла в ремиссию. Авария могла спровоцировать возвращение болезни. Сейчас девочка мучается от головных болей и посттравматического стрессового расстройства, а ее мама через суд пытается добиться отстранения завуча от работы и взыскания компенсации.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии учительницу начальной школы обвинили в избиении школьников. Предположительно, она систематически применяла физические наказания к детям. От действий педагога пострадали шесть детей младшей школы.