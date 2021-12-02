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Дагестанская чета победила в конкурсе «Семья года — 2021»

Чета из Дагестана Рамазан и Зубайдат Гасановы победила в конкурсе «Семья года — 2021»
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Фото: Пресс-служба Кайтагского района

Рамазан и Зубайдат Гасановы из дагестанского села Маджалис, которое считается одним из центров национального декоративно-прикладного искусства, победили во всероссийском конкурсе «Семья года — 2021». Об этом пишет «Российская газета».

«Зубайдат Иманшапиевна является директором этноцентра "Кайтаги" и талантливой мастерицей кайтагской вышивки — уникального рукотворного ремесла местных женщин. Ее ученицы побеждали в различных фестивалях и конкурсах, проводимых в разных регионах России и за рубежом», — рассказали в пресс-службе администрации Кайтагского района. Муж Зубайдат Рамазан более 40 лет посвятил работе в сфере культуры.

У четы Гасановых также есть три дочери, которые стали мастерицами.

13 ноября в Великом Новгороде, в областной филармонии имени Антона Степановича Аренского, прошел фестиваль культуры народов Дагестана. Мероприятие приурочили к столетнему юбилею со дня образования Дагестанской АССР. Гостями фестиваля стали министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов, советник министра Магомед Магомедов и герой России Загид Загидов.

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